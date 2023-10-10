Российский оператор Tele2 сделал бесплатной связь в Израиле для своих абонентов

С учетом текущей напряженной ситуации в Израиле, российские операторы мобильной связи вводят особые условия для своих абонентов, находящихся в этой стране.

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Оператор Tele2 полностью обнулил стоимость услуг мобильной связи для своих клиентов в Израиле, позволяя им бесплатно осуществлять и принимать звонки, а также пользоваться мобильным интернетом.

Не только Tele2 предложил льготы своим клиентам. Операторы "Мегафон" и "Билайн" также присоединились к инициативе, обнуляя стоимость своих услуг для абонентов в Израиле. При этом "Билайн" предложил своим клиентам "специальный пакет услуг", включающий 3 ГБ мобильного интернета, а детали других услуг в пакете не уточняются.

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Эти меры были приняты в свете текущей обстановки в Израиле и направлены на обеспечение связи российских граждан с их близкими, а также с официальными российскими представительствами в этой стране.