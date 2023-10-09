Сотрудничество между двумя крупнейшими российскими организациями в области автомобильной промышленности и науки направлено на улучшение качества и безопасности автомобилей

В рамках стратегического сотрудничества между Национальным исследовательским ядерным университетом (НИЯУ) МИФИ и АО «АВТОВАЗ», было объявлено о создании совместной прикладной лаборатории. Этот проект реализуется на платформе Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS при НИЯУ МИФИ.

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Основное внимание лаборатории будет уделено исследованиям и разработкам в сфере автомобильной электроники. В частности, планируется работать над проектированием аппаратных средств для систем помощи водителю (ADAS), мультимедийных систем, цифровых приборных панелей, а также телематических блоков. Кроме того, в планах создание программного обеспечения для человеко-машинного интерфейса (ЧМИ).

Для обеспечения высокого качества работы и соответствия мировым стандартам лаборатория будет использовать последние достижения в области информационной безопасности. Это включает в себя международные стандарты ISO 21434, который касается систем управления безопасностью киберфизических систем (CSMS), и ISO 26262, относящийся к функциональной безопасности в автомобильной промышленности. Кроме того, будут применяться передовые методы обеспечения качества программного обеспечения.

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Сотрудничество между двумя организациями будет направлено на разработку новаторских решений в области автомобильной электроники, что, в свою очередь, может сыграть ключевую роль в модернизации российской автомобильной отрасли и повышении уровня безопасности и комфорта автомобилей.