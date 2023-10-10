Исследователи из России предложили новую технологию преобразования соломы в экологическое сырье для производства бумаги, картона и биопластика, используя органические растворители.

Исследователи из России разработали прорывную технологию, позволяющую превращать солому, традиционно считающуюся отходом, в высококачественное сырье для производства бумаги, картона, биопластика и упаковки. Проект с интригующим названием «Алангрин» был представлен на конкурсе инноваций «ПромТех 2.3».

реклама

Ренат Лотфуллин, основатель проекта, подчеркнул, что солома в России производится в колоссальных объемах, и до сих пор ее потенциал не был полностью реализован. Стартап «Алангрин» стремится изменить эту ситуацию, предложив инновационный способ ее применения.

Ключевой момент новой технологии - применение органосольвентной варки. Этот метод использует органические растворители, например, спирт и кислоты, вместо традиционных химических реагентов. Благодаря этому, процесс становится экологически безопасным, и солома может быть полностью использована.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На основе адаптированных советских методов, исследователи разработали процесс «Алангрин Сольволиз». Этот процесс может служить источником сырья для создания различных экологически чистых товаров, которые сегодня активно востребованы на рынке.