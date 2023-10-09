Специалисты из Новосибирского политехнического университета и Института катализа разработали новый метод очистки сточных вод на основе фотокатализа, обеспечивая экономичное и эффективное решение для предприятий с большими объемами сточных вод.

Специалисты из Новосибирского политехнического университета и Института катализа имени Борескова в рамках совместной работы предложили инновационный подход к очистке сточных вод, применяя технологию фотокатализа. В этом процессе применяется специализированный катализатор, который окисляет вредные вещества в сточных водах до безопасного уровня.

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Традиционные методы биотехнологической очистки сточных вод могут быть неэффективными при низких концентрациях загрязнителей, что делает процесс очистки затратным. Однако новая методика позволяет использовать катализаторы неоднократно, что делает ее более экономически привлекательной.

Этот подход к очистке сточных вод станет настоящим прорывом для компаний химической промышленности и транспортного сектора, которые сталкиваются с высокими уровнями органических загрязнений в своих сточных водах. Правительство Новосибирской области признало важность этого проекта и выделило грант для дальнейшего его развития.

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В настоящее время исследования продолжаются, и специалисты работают над созданием и оптимизацией катализатора для максимально эффективной очистки сточных вод.