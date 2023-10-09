Apple намерена выпустить AR-шлем с индивидуальными линзами для коррекции зрения, которые будут установлены на заводе.

Компания Apple стремится к инновациям в сфере виртуальной реальности. Ожидается, что новый AR-шлем будет оборудован персональными линзами для коррекции зрения, которые будут устанавливаться на производстве.

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При покупке первого поколения Vision Pro пользователи с нарушениями зрения могли дополнительно приобрести линзы от Zeiss в официальных магазинах Apple. Однако этот подход создавал ряд проблем, в том числе с управлением запасами и трансформацией онлайн-магазина Apple в что-то схожее с медицинским поставщиком.

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Тем не менее, Apple, кажется, уже занялась решением этой проблемы, подавая соответствующие патенты. Несмотря на возникающие сложности, связанные с изменением рецептов коррекции зрения пользователей, у компании есть время для разработки идеального решения до запуска следующего поколения шлема, который ожидается в начале 2024 года.