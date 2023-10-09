Белоруссия представила новую технологию, которая может стать альтернативой системе Starlink Илона Маска. Эксперты считают, что подобный подход может значительно удешевить разработку и запуск интернет-спутников.

В Беларуси была представлена инновационная система, которая может стать ответом на популярный проект Starlink, принадлежащий Илону Маску. Демонстрация проходила на открытом воздухе, и среди присутствующих был президент страны — Александр Лукашенко.

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Суть новой белорусской системы заключается в следующем: в столице страны, Минске, размещена интернет-точка доступа. Эта точка подключена к спутниковой станции связи, а уже оттуда сигнал транслируется через Wi-Fi роутер.

На текущий момент не ясно, будет ли данная технология коммерчески успешной и сможет ли она составить конкуренцию Starlink. Однако эксперты полагают, что использование такого подхода может сократить расходы на подобные проекты на миллиарды долларов.

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Стоит отметить, что пока Беларусь экспериментирует со своей технологией, в США продолжаются запуски интернет-спутников в рамках проекта Amazon Kuiper, который в будущем может стать главным соперником для Starlink.