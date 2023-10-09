В ответ на 7-летнее обновление Google для Pixel 8, Samsung рассматривает возможность расширения периода поддержки и обновления своих Android-смартфонов

Современные технологии развиваются стремительно, и производители мобильных устройств активно соревнуются в предоставлении клиентам длительной поддержки и обновлений программного обеспечения. Последний крик моды, установленный Google с её обещанием 7-летнего обновления для Pixel 8, не оставил равнодушным гиганта индустрии - Samsung.

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Компания Samsung, уже заслужившая признание за высокое качество своего программного обеспечения, теперь ищет пути улучшения условий поддержки своих Android-смартфонов. Несмотря на то что на текущий момент как Samsung, так и Xiaomi обновляют безопасность своих устройств в течение пяти лет и операционную систему Android на протяжении четырех лет, намечается стремление к увеличению этого периода.

Заявление Google о семилетней поддержке их Pixel 8 действительно потрясло рынок, подталкивая других игроков, таких как Samsung, к поиску новых методов улучшения пользовательского опыта и продления жизни их устройств.

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Отмечается, что в последние годы Android-производители не только догоняют Apple по количеству обновлений для iPhone, но и в некоторых случаях опережают его. Шин-Чул Байк, главный инженер и руководитель технических программ в Samsung, подтвердил стремление компании к долгосрочным обновлениям во время интервью на конференции разработчиков в Сан-Франциско.