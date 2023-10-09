Vivo готовится к анонсу нового складного смартфона Vivo X Fold 3 Pro, который был обнаружен в базе данных GSMA IMEI.

В интернете разгорается обсуждение предполагаемого складного смартфона Vivo X Fold 3 Pro. Источники утверждают, что устройство было замечено в базе данных GSMA IMEI с модельным номером V2337A.

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Предполагается, что анонс Vivo Fold 3 Pro состоится после празднования Китайского Нового года и он будет представлен вместе с другой ожидаемой моделью — Vivo X100 Pro+. Отмечается, что наличие версии Pro намекает на существование базовой модели Vivo X Fold 3, хотя подробности и технические характеристики пока держатся в секрете.

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Для тех, кто следит за трендами в сфере смартфонов, стоит напомнить, что ранее в этом году компания Vivo уже радовала своих поклонников двумя моделями с гибким экраном: Vivo X Fold 2 и Vivo Flip. Первая модель, Vivo X Fold 2, была оборудована процессором Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и внутренним накопителем UFS 4.