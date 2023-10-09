Samsung углубляется в сотрудничество с крупными игровыми разработчиками, чтобы оптимизировать и разрабатывать игры для своих устройств с гибкими экранами.

В рамках стремления расширить потенциал своих гибких экранов, Samsung активизировала диалог с крупными игровыми студиями, включая создателей Fortnite, Epic Games. Помимо этой студии, компания также проводит переговоры с другими значимыми игроками игровой индустрии, такими как Krafton, NCSoft, Nexon, Smilegate, Kakao Games и Pearl Abyss.

реклама

Как сообщается, ведущие исследовательские подразделения Samsung в разных странах, включая Южную Корею, Великобританию и Китай, создали специализированные рабочие группы для разработки игровых проектов. Основная цель этой инициативы – не просто создание новых игровых тайтлов, но и адаптация уже существующих для оптимальной работы на устройствах с гибкими экранами, таких как Galaxy Z Fold и Flip 5.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Такое сотрудничество может открыть новые горизонты для игровой индустрии, предоставив игрокам новый опыт взаимодействия с играми на современных устройствах.