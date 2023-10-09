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Mirakl
Технологии Huawei могли затруднить для Израиля выявление планов ХАМАС
Лидеры ХАМАС возможно использовали технологии Huawei для защиты своих коммуникаций, что могло стать причиной неспособности Израильской разведки своевременно обнаружить их планы.

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Израиль мог столкнуться с непредвиденными трудностями в раскрытии планов ХАМАС из-за высокой степени защиты устройств Huawei. Лидеры движения предпочли смартфоны и другую электронику этого бренда, известные своими надежными безопасностными характеристиками.

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Пользователи в интернете предположили, что выбор ХАМАС пал на Huawei, чтобы предотвратить слежку со стороны западных разведывательных служб. Эта версия была подтверждена и бывшим членом Аль-Каиды, который также указал на сложность взлома технологий Huawei, особенно после того как китайская компания была вынуждена разработать свои собственные операционные системы из-за запретов от Google и других американских техгигантов.

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Таким образом, мировой спор вокруг безопасности и приватности продукции Huawei может иметь более широкие последствия, чем просто коммерческие или технологические разногласия.

#новости
Источник: ferra.ru
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