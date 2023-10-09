Лидеры ХАМАС возможно использовали технологии Huawei для защиты своих коммуникаций, что могло стать причиной неспособности Израильской разведки своевременно обнаружить их планы.

Израиль мог столкнуться с непредвиденными трудностями в раскрытии планов ХАМАС из-за высокой степени защиты устройств Huawei. Лидеры движения предпочли смартфоны и другую электронику этого бренда, известные своими надежными безопасностными характеристиками.

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Пользователи в интернете предположили, что выбор ХАМАС пал на Huawei, чтобы предотвратить слежку со стороны западных разведывательных служб. Эта версия была подтверждена и бывшим членом Аль-Каиды, который также указал на сложность взлома технологий Huawei, особенно после того как китайская компания была вынуждена разработать свои собственные операционные системы из-за запретов от Google и других американских техгигантов.

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Таким образом, мировой спор вокруг безопасности и приватности продукции Huawei может иметь более широкие последствия, чем просто коммерческие или технологические разногласия.