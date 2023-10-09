Новый iPhone 15 Pro не вошел в топ-5 устройств Apple по результатам тестов на производительность в AnTuTu, уступив позиции ряду планшетов, включая iPad Pro 12.9 с чипом M2

Недавно представленный iPhone 15 Pro не смог проявить себя в новом свете на арене производительности. Согласно последним данным от AnTuTu, одного из ведущих бенчмарков, этот гаджет не вошел даже в топ-5 устройств Apple по скорости. Верхние строчки рейтинга заняли планшеты: iPad Pro 12.9 с чипом M2 занял первое место с баллом 2,14 млн, а далее следуют его "собратья" - iPad Pro 11 с чипом M2 и iPad Pro 12.9 на чипе M1.

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iPhone 15 Pro, тем временем, оказался лишь на шестой позиции, показав результат в 1,52 млн баллов. Его старший аналог, iPhone 15 Pro Max, занял седьмую строчку рейтинга с результатом в 1,5 млн. В десятке лучших также присутствуют iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и iPhone 15 Plus, все работающие на чипе Apple A16 Bionic.

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Это интересное развитие событий в контексте того, что iPhone традиционно считается одним из самых мощных смартфонов на рынке. Однако, по всей видимости, последние версии iPad показывают себя с лучшей стороны в тестах на производительность.