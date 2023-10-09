Российская хакерская группировка Killnet осуществила атаку на правительственные сайты Израиля в знак протеста против поддержки Украины израильским правительством.

Российская хакерская группировка Killnet выполнила масштабную атаку на ряд ключевых правительственных сайтов Израиля, включая главный государственный ресурс и сайт службы безопасности. Атака была проведена в ответ на обвинения, выдвинутые группировкой в адрес израильского правительства. Killnet считает, что Израиль предал интересы России, активно поддерживая Украину в прошлом году.

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Подтверждая свои действия, группировка через свой официальный Telegram-канал заявила, что целью атаки является не вред для граждан Израиля, а протест против действий и политики израильского правительства. В своем заявлении Killnet также призвала прекратить кровопролитие и обратилась к международному сообществу с призывом к миру.

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Этот инцидент становится одним из многих в последние годы, когда хакерские группировки используют кибератаки как средство политического воздействия. Ожидается, что в ближайшее время правительство Израиля примет меры для усиления защиты своих информационных систем.