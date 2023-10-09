Российские разработчики платформ для видеоконференций собираются ограничить использование Microsoft Teams в образовательных учреждениях России из-за возможных нарушений закона о персональных данных.

Ряд российских разработчиков программного обеспечения для видеоконференций объявили о своем стремлении сократить использование Microsoft Teams в образовательных учреждениях страны. Такое решение было вызвано продолжением Microsoft предоставлять бесплатные лицензии на свою платформу видеоконференций российским школам и вузам.

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Главный аргумент против Microsoft Teams был представлен Станиславом Иодковским, директором компании IVA Technologies. По его мнению, использование иностранной платформы может привести к нарушению российского законодательства о персональных данных, которое обязывает обработку и хранение данных граждан на серверах, расположенных на территории РФ. Кроме того, Иодковский выразил опасения относительно возможного анализа данных российских студентов на иностранных серверах, что может создать угрозу конфиденциальности.

Чтобы противостоять доминированию Microsoft Teams, четыре крупные российские компании, включая IVA Technologies, TrueConf, SberJazz и DION, решили объединить усилия. Их стратегия будет реализовываться через Ассоциацию разработчиков программных продуктов "Отечественный софт". Они также провели консультации с Минцифры и Фондом электронной демократии.

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Цель этого объединения - создать условия для использования отечественных альтернатив иностранным платформам в российских образовательных учреждениях, обеспечивая при этом соответствие законодательным требованиям и защиту персональных данных студентов.