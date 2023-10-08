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Mirakl
Google создал кепку Gboard CAPS в виде клавиши клавиатуры
Японское подразделение Google представило юмористический проект — кепку Gboard CAPS, способную печатать благодаря акселерометру, реагирующему на движения головы

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Google не перестает удивлять своими инновациями, даже если они имеют оттенок юмора. Японское подразделение компании представило уникальную кепку Gboard CAPS, выполненную в форме клавиши клавиатуры. Но самое удивительное — она действительно функционирует!

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Основные характеристики и особенности:

  • Дизайн: Кепка выполнена в стиле клавиши клавиатуры, которая реагирует на нажатие.
  • Функциональность: Встроенный акселерометр распознает движения головы пользователя, преобразуя их в текстовые символы. Подтверждение ввода осуществляется простым нажатием на кепку.
  • Подключение: Устройство может соединяться со смартфонами и другой техникой посредством Bluetooth. Для зарядки используется порт USB-C.
  • Аккумулятор: Внутри кепки предусмотрен аккумулятор емкостью 120 мАч.
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Однако не стоит спешить готовиться к покупке этого устройства. Google Japan подчеркнуло, что идея была представлена больше в шутливом ключе и массовое производство кепки не планируется. Однако для тех, кто хочет попробовать создать что-то подобное самостоятельно, Google предоставил чертежи и необходимое программное обеспечение на GitHub.

#новости
Источник: gagadget.com
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