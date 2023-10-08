Японское подразделение Google представило юмористический проект — кепку Gboard CAPS, способную печатать благодаря акселерометру, реагирующему на движения головы

Google не перестает удивлять своими инновациями, даже если они имеют оттенок юмора. Японское подразделение компании представило уникальную кепку Gboard CAPS, выполненную в форме клавиши клавиатуры. Но самое удивительное — она действительно функционирует!

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Основные характеристики и особенности:

Дизайн: Кепка выполнена в стиле клавиши клавиатуры, которая реагирует на нажатие.

Функциональность: Встроенный акселерометр распознает движения головы пользователя, преобразуя их в текстовые символы. Подтверждение ввода осуществляется простым нажатием на кепку.

Подключение: Устройство может соединяться со смартфонами и другой техникой посредством Bluetooth. Для зарядки используется порт USB-C.

Аккумулятор: Внутри кепки предусмотрен аккумулятор емкостью 120 мАч.

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Однако не стоит спешить готовиться к покупке этого устройства. Google Japan подчеркнуло, что идея была представлена больше в шутливом ключе и массовое производство кепки не планируется. Однако для тех, кто хочет попробовать создать что-то подобное самостоятельно, Google предоставил чертежи и необходимое программное обеспечение на GitHub.