Российские инженеры представили новый беспилотный аппарат, который способен перевозить грузы до 5 кг со скоростью до 100 км/ч

Российские инженеры из Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского представили прорыв в области беспилотной авиации - дрон, выполненный из пенопласта. Особенность этой разработки заключается в том, что аппарат практически невидим для средств радиоэлектронной борьбы.

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Модель, получившая название ММ-1, имеет минимум металлических деталей, что делает ее максимально радиопрозрачной. Такая конструкция исключает возможность обнаружения дрона средствами РЭБ противника. В основе дрона - пенопласт, который, кроме своей радиопрозрачности, делает аппарат доступным по стоимости.

Согласно данным представителя инновационного технологического центра TsAGIStart, ММ-1 способен перевозить груз до пяти килограммов со скоростью до 100 км/ч. Управляется дрон с помощью камеры, расположенной спереди.

В ближайшем будущем планируется выпустить еще пять таких аппаратов. Перед началом массового производства предстоит провести дополнительные испытания, в том числе на дальность и продолжительность полета.

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Беспилотник ММ-1 был показан на конференции, посвященной развитию отрасли беспилотных авиационных систем, которая прошла в технопарке ЦАГИ.