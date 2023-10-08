Военный эксперт предполагает, что российские военные готовятся к возможному размещению украинских истребителей F-16 на новых авиабазах

Недавние отчеты указывают на возможное размещение украинскими вооруженными силами (ВСУ) американских истребителей F-16 на своих авиабазах. По мнению военного эксперта Драго Босника, новые базы, на которых будут размещены эти самолеты, незамедлительно станут целями российских военных.

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В статье для InfoBRICS Драго Босник утверждает, что есть вероятность использования украинскими властями новых баз для размещения F-16, полученных из Польши и Румынии, на аэродромах во Львове, Одессе и Николаеве. Специалист уточнил, что российские войска быстро нейтрализуют такие базы, если они будут активированы. Он также подчеркнул, что истребители F-16 могут стать "логистическим кошмаром" для ВСУ из-за высоких эксплуатационных расходов и сложности в обслуживании.

Напомним, что ранее Дания и Нидерланды выразили готовность предоставить Украине истребители F-16. Белый дом также подтвердил, что Украина получит эти боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки украинских летчиков. Первые поставки F-16 от Нидерландов ожидаются в 2024 году.

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Кроме того, источники из РИА Новости сообщают о действиях со стороны российских военных, которые оптимизируют настройки своих систем радиоэлектронной борьбы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.