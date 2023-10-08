Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был временно остановлен из-за подозрений на утечку газа.

В результате фиксации необычного падения давления в подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией, возникли опасения относительно возможной утечки газа. Финская компания Gasgrid Finland, управляющая газопроводом, приняла решение о временной остановке подачи газа, закрыв клапаны газопровода.

реклама

Инцидент был зафиксирован 8 октября около 2 часов ночи по московскому времени. Как утверждают представители Gasgrid Finland и эстонского оператора газотранспортной системы Elering, в настоящее время идет процесс уточнения всех обстоятельств произошедшего.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Тем не менее, потребителям Финляндии не стоит беспокоиться о нарушении поставок газа. Gasgrid Finland уверяет, что обеспечение страны газом будет осуществляться через СПГ-терминал в Inkoo.