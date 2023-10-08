В ответ на масштабный ракетный обстрел из сектора Газа Израиль начал эвакуацию жителей из приграничных районов.

В связи с усилением ракетных обстрелов из сектора Газа, Израиль начал эвакуацию жителей из приграничных территорий. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил информацию о том, что жители регионов, граничащих с Газой, будут перевезены в безопасные районы в течение ближайших 24 часов.

реклама

В минувшие выходные Израиль столкнулся с одной из самых масштабных ракетных атак из сектора Газа за последние годы. Было выпущено свыше 3 тысяч ракет. Инциденты на границе усложнились действиями боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля.

Ответом на агрессию стала операция Армии обороны Израиля под кодовым названием "Железные мечи", нацеленная на подразделения ХАМАС в секторе Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что страна находится в состоянии войны и объявил о мобилизации резервов.

По данным Jerusalem Post, в результате обострения конфликта погибли более 300 израильтян и 1,5 тысячи получили ранения. С палестинской стороны погибло 232 человека, и ещё около 1,7 тысячи получили ранения. Военное крыло ХАМАС также заявляет о пленении израильских военнослужащих.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Россия активно выступает с призывами к сторонам конфликта прекратить военные действия и вернуться к переговорному процессу, подчеркнул заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов.