Ученые из Университета МИСИС представили устройство для контролируемого извлечения горючих газов из шахт без необходимости взрывных работ или химикатов.

Российские учёные из Университета МИСИС создали новое устройство, предназначенное для повышения безопасности при горных работах. Разработка способна контролированно убирать горючие газы из шахт, создавая трещины в породах и измеряя напряжение в скважинах.

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Проект, возглавляемый Владиславом Лейзером под руководством профессора Виталия Еременко, направлен на обеспечение безопасности в шахтах, минимизируя риски связанные с горючими газами. Устройство функционирует следующим образом: сначала проводится проверка скважин на наличие трещин. Затем устройство помещается в скважину, создаёт трещины, через которые контролируемо высвобождаются горючие газы, обеспечивая тем самым снижение напряжения в породах.

Особенность разработки заключается в том, что для ее функционирования не требуются взрывные работы, химические вещества или использование высокого давления. Это делает процесс более безопасным и быстрым.

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Владислав Лейзер отметил, что новое устройство привлекло внимание горнодобывающих компаний, которые видят в нем потенциал для повышения безопасности своих работников. Кроме того, разработка получила поддержку на государственном уровне, благодаря финансированию от Минэкономразвития РФ.