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Российские учёные из Университета МИСИС создали новое устройство, предназначенное для повышения безопасности при горных работах. Разработка способна контролированно убирать горючие газы из шахт, создавая трещины в породах и измеряя напряжение в скважинах.
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Проект, возглавляемый Владиславом Лейзером под руководством профессора Виталия Еременко, направлен на обеспечение безопасности в шахтах, минимизируя риски связанные с горючими газами. Устройство функционирует следующим образом: сначала проводится проверка скважин на наличие трещин. Затем устройство помещается в скважину, создаёт трещины, через которые контролируемо высвобождаются горючие газы, обеспечивая тем самым снижение напряжения в породах.
Особенность разработки заключается в том, что для ее функционирования не требуются взрывные работы, химические вещества или использование высокого давления. Это делает процесс более безопасным и быстрым.
Владислав Лейзер отметил, что новое устройство привлекло внимание горнодобывающих компаний, которые видят в нем потенциал для повышения безопасности своих работников. Кроме того, разработка получила поддержку на государственном уровне, благодаря финансированию от Минэкономразвития РФ.