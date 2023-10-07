Эксперт Федор Дбар призывает к созданию в России специального надзорного органа для хакеров, реагируя на многочисленные нарушения правил безопасности в киберпространстве

В условиях постоянных кибер-угроз и нарушений правил безопасности в кибер-пространстве, установленных Международным комитетом Красного Креста (МККК), растет необходимость в создании эффективных механизмов контроля. Федор Дбар, коммерческий директор компании «Код Безопасности», высказал мнение о неотложной потребности в формировании специализированного надзорного органа в России.

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МККК разработал и опубликовал восемь ключевых правил кибервойны, призванных обеспечить безопасность мирного населения в цифровой эре. Среди этих правил — строгий запрет на кибератаки на медицинские учреждения, энергетическую инфраструктуру, а также действия, которые могут вызвать панику или страх среди гражданских лиц.

Однако, несмотря на установленные стандарты, многие хакеры и кибер-преступники продолжают игнорировать данные рекомендации, ставя под угрозу жизни и здоровье мирных граждан. По словам Федора Дбара, текущая ситуация напоминает нарушения Женевской конвенции, когда гражданские объекты становятся мишенями в военных конфликтах.

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Эксперт рассматривает возможность создания в России "киберполиции" — органа, который бы занимался мониторингом, предотвращением и преследованием киберпреступлений, с особым акцентом на соблюдение МККК стандартов. Для реализации такой инициативы необходимо разработать соответствующее законодательство, а также обеспечить квалифицированный и технически подготовленный персонал.