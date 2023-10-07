Генетическая платформа 23andMe подверглась утечке данных, включая личную и медицинскую информацию клиентов, которая была выставлена на продажу на криминальном ресурсе

Генетическая платформа 23andMe подтвердила нарушение безопасности, в результате которого частные данные их клиентов были украдены и выставлены на аукцион на криминальной площадке. Инцидент был раскрыт через пять дней после того, как информация оказалась на продаже, затрагивая многих пользователей.

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Среди утраченной информации находятся данные о происхождении клиентов, их состоянии здоровья, фотографиях, идентификационных данных и фенотипическая информация. Предположительно, нарушители смогли проникнуть в учетные записи 23andMe, используя учетные данные, которые ранее утекли с других платформ.

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Хотя компания не раскрыла полный объем произошедшего нарушения, такие инциденты являются напоминанием о потенциальных рисках, связанных с хранением личной информации в сети, и подчеркивают необходимость усиления мер безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем