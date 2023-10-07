Российский танк Т-90М «Прорыв-3» получил новое камуфляжное покрытие «Накидка», способное уменьшать видимость в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, что делает его менее уязвимым для ракет Javelin

В рамках усовершенствования оборонительных систем, российские инженеры представили инновационное камуфляжное покрытие «Накидка» для танков Т-90М «Прорыв-3». Это уникальное многослойное покрытие, разработанное НИИ Стали, которое является частью концерна «Калашников», было создано для уменьшения видимости боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

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Главной особенностью «Накидки» является ее способность минимизировать тепловое излучение танка и снижать зоны теплового контраста. Таким образом ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, вооруженные инфракрасными искателями, становятся неспособными захватить цель. Подчеркнем, что эффективность данного покрытия усиливается при использовании в комбинации с дымовыми и аэрозольными завесами.

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Эта разработка становится важной в контексте текущих военных конфликтов и может стать ключевой для обеспечения безопасности танковых подразделений на поле боя.