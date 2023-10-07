Сервис аудиокниг от Amazon, Audible, теперь доступен для пользователей устройств на базе Wear OS, включая смарт-часы от Google. Это обновление предоставляет возможность слушать аудиокниги прямо с устройств Wear OS, что делает процесс прослушивания еще более удобным и мобильным. С новым приложением пользователи могут загружать аудиокниги на свои умные часы и слушать их в автономном режиме, без необходимости связи с смартфоном. Приложение также предоставляет возможность регулировать скорость воспроизведения и предоставляет легкий доступ к обширной библиотеке аудиокниг. С переходом на платформу Wear OS, Audible предоставляет своим пользователям дополнительное удобство, позволяя им слушать любимые книги в любое время и в любом месте, будь то на прогулке, в путешествиях или просто во время отдыха от своего смартфона.

Сервис аудиокниг от Amazon, Audible, теперь доступен для пользователей устройств на базе Wear OS, включая смарт-часы от Google. Это обновление предоставляет возможность слушать аудиокниги прямо с устройств Wear OS, что делает процесс прослушивания еще более удобным и мобильным.

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С новым приложением пользователи могут загружать аудиокниги на свои умные часы и слушать их в автономном режиме, без необходимости связи с смартфоном. Приложение также предоставляет возможность регулировать скорость воспроизведения и предоставляет легкий доступ к обширной библиотеке аудиокниг.

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С переходом на платформу Wear OS, Audible предоставляет своим пользователям дополнительное удобство, позволяя им слушать любимые книги в любое время и в любом месте, будь то на прогулке, в путешествиях или просто во время отдыха от своего смартфона.