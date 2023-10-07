Северная Корея планирует запуск военного разведывательного спутника в преддверии 78-й годовщины основания Рабочей партии. Это действие становится частью активной военной программы страны

По данным аналитического центра Корейский институт национального объединения (KINU), Северная Корея намеревается осуществить запуск своего разведывательного спутника к 26 октября. Такое решение принимается на фоне грядущей 78-й годовщины создания Рабочей партии страны, основного политического института в Северной Корее.

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Предыдущие попытки страны осуществить запуск спутника, в частности Malligyong-1, не были удачными. Однако эксперты полагают, что для Пхеньяна важнее демонстрация возможности запуска, чем техническое совершенствование спутника.

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Вдобавок к усилиям в космическом направлении, Северная Корея продолжает активно развивать свою военную мощь. Недавно страна спустила со стапелей новую тактическую подводную лодку с ядерным вооружением, названную в честь национального героя «Герой Ким Кун Ок». На церемонии спуска присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.