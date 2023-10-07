Разработка нового российского внедорожника Visuva идет полным ходом в Красноярске, при этом автомобиль будет сочетать технологии Toyota и Great Wall

В Красноярске разработчики заняты созданием нового автомобиля, Visuva, который предназначен для экстремальных условий вождения. Этот внедорожник представляет собой гибрид транспортного средства, способного передвигаться по сложным местностям, и автомобиля, удобного для городских условий.

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Дизайн и конструкцию нового российского автомобиля создал раллист Дмитрий Зубрицкий. Отсюда и уникальная двухрычажная подвеска, вдохновленная технологиями багги и ралли-автомобилей.

На текущем этапе в прототипе используется привод Toyota Sequoia и мотор 1UZ-FE мощностью 280 л.с. для тестирования проходимости и подвески. Однако в производственной версии автомобиль получит китайский двигатель Great Wall. Варианты моторов включают в себя бензиновые турбомоторы объемом 2 и 3 литра. Автомобиль также будет оснащен тормозной системой, аналогичной той, что используется в моделях Tank 300 и 500.

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Помимо этого, Visuva обещает внушительный клиренс в 470 мм и в комплектациях будет предлагаться различная резина и диски размером от 18 до 22 дюймов. Детали официального анонса внедорожника пока остаются в тени.