Китайская компания ZTE активно набирает русскоговорящих сотрудников в Казахстане и Узбекистане, уделяя особое внимание знанию русского языка среди потенциальных кандидатов.

Китайская корпорация ZTE, один из ведущих производителей телеком-оборудования, начала активный набор сотрудников в Казахстане и Узбекистане. Согласно данным портала по поиску работы HeadHunter, за первые три дня октября 2023 года было размещено 23 вакансии от компании ZTE в этих регионах.

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Особое внимание в требованиях к кандидатам уделяется знанию русского языка. Несмотря на то что рабочим языком указан английский, многие вакансии требуют от кандидатов хороших навыков владения русским языком на уровне разговора, чтения и письма.

Список открытых вакансий включает в себя позиции менеджеров по продажам, инженеров, специалистов по планированию радиосетей, монтажу и установке базовых станций, а также ряд административных должностей, таких как заместитель главного бухгалтера и заведующий складом.

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Этот шаг ZTE напоминает действия других мировых корпораций, таких как Samsung, которые ранее также начали набор русскоговорящих специалистов в странах СНГ. Эксперты связывают этот тренд с попытками компаний усилить свое присутствие на российском рынке и в странах ближнего зарубежья.