Число спам-звонков в России увеличилось на 35% за 2023 год, достигая 48,5 млн в августе.

В России число спам-звонков продолжает расти, заставляя граждан искать средства защиты от навязчивых звонков. По данным «Мегафона», только за последний год количество таких звонков увеличилось на треть, достигая десятков миллионов в месяц.

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С начала года объем нежелательных звонков увеличился на 35%: в январе россияне получали 28,5 млн спам-звонков, в августе этот показатель возрос до 48,5 млн. Однако эти цифры представляют только те вызовы, которые были отфильтрованы оператором, не учитывая те, что достигли своего назначения, а также звонки мошенников.

Эксперты связывают увеличение количества спам-звонков с массовыми утечками информации за последние два года. Часто утекаемые базы данных содержат личные данные и номера телефонов граждан, что становится основой для спамеров.

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Тем временем попытки государства регулировать это явление пока не приносят желаемых результатов. Инцидент летом 2023 года, когда телефонные мошенники дозвонились до замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера, подчеркивает серьезность проблемы.