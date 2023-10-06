Глава SpaceX Илон Маск выразил сомнения в существовании инопланетной жизни, несмотря на его активное участие в космических исследованиях.

Илон Маск, известный предприниматель и глава компании SpaceX, посетил 74-й Международный астронавтический конгресс, где ему была вручена награда World Space Award за его вклад в исследование космоса и разработку новых технологий. В ходе своего выступления Маск поделился мыслью на тему возможного существования инопланетной жизни.

реклама

Маск отметил, что вопрос о существовании инопланетной жизни всегда актуален, и ему часто задают этот вопрос. Отвечая на интерес публики, он заявил, что, несмотря на все проведенные исследования и обширные поиски, ему пока не удалось обнаружить убедительных доказательств существования жизни за пределами нашей планеты.

В дополнение к своему основному заявлению Маск проявил чувство юмора, предложив ироничную гипотезу: «Мы и есть инопланетяне». Этот комментарий может быть интерпретирован как размышление об уникальности человечества и возможности того, что в громадном космическом пространстве мы можем быть единственной формой разумной жизни.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако Илон также упомянул о своем уверенном утверждении из прошлого. Он считает, что если бы инопланетяне действительно посетили Землю, он был бы одним из первых, кто бы об этом узнал, учитывая его позицию и влияние в космической индустрии.