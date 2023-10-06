Бельгийская служба безопасности усилила контроль над деятельностью логистического центра Alibaba в Льеже из-за опасений, связанных с возможным шпионажем в пользу китайского правительства.

Бельгийские спецслужбы усилили контроль за деятельностью главного европейского логистического центра Alibaba. Подозревается, что китайская компания может использовать этот хаб для сбора конфиденциальных экономических данных и последующего их использования в пользу Пекина.

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В 2018 году Alibaba инвестировала 100 млн евро в этот логистический центр, расположенный в городе Льеже, в рамках соглашения с Бельгией. Однако это не убедило Службу государственной безопасности Бельгии (VSSE) в безвредности деятельности компании. Основная опасность, по мнению службы, заключается в том, что по китайскому законодательству все компании обязаны передавать собранные данные китайскому правительству.

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Этот логистический хаб управляется подразделением Alibaba - Cainiao, имеющим доступ к объемным данным о продавцах, продукции, логистических деталях и клиентах. Все это усиливает опасения о возможности использования этих данных в шпионских или других некоммерческих интересах.