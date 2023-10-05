Финляндия активно применяет компьютерные симуляции для моделирования возможных боевых столкновений с Россией

Недавняя статья в New York Times сообщает, что Финляндия интенсифицировала свою военную подготовку, применяя компьютерные симуляции для моделирования возможных боевых столкновений с Россией. В рамках этой подготовки два взвода финских солдат участвуют в компьютерных моделированиях, где один взвод атакует, а другой защищается.

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После симуляций эти учения далее воссоздаются на реальном поле боя, где используется реальная военная техника. Оружие солдат оснащено лазерными датчиками, которые показывают, когда солдат "погиб". Финский генерал Тимо Кивинен подчеркнул изменение отношения к военным служащим, сравнивая текущий момент со временем 45 лет назад.

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Это нововведение свидетельствует о том, как Финляндия активно и проактивно подходит к обучению и подготовке своих военнослужащих, используя современные технологии.