Google представила уникальную функцию для своих смартфонов Pixel 8 и 8 Pro: возможность создавать обои с помощью искусственного интеллекта на основе текстового описания от пользователя.

Последние модели смартфонов от Google, Pixel 8 и 8 Pro, получили уникальную функцию, которая стала одной из главных "фишек" новых устройств. Благодаря интеграции с искусственным интеллектом, смартфоны могут генерировать обои на основе текстового описания от пользователя.

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Эта функция была анонсирована компанией в мае на ежегодном мероприятии для разработчиков I/O. Суть ее заключается в том, что пользователь может задать определенную категорию или описание для обоев, и устройство автоматически создаст соответствующий рисунок.

Например, при выборе категории "Пейзаж мечты" и детального описания, такого как "Дом из растений цвета индиго", устройство создаст обои с изображением дома, окруженного зеленью и с элементами фиолетового цвета.

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На данный момент нововведение доступно только для владельцев Pixel 8 и 8 Pro. Однако Google уже дала понять, что в планах компании - предоставить эту возможность и для других устройств в будущем.