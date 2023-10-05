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Последние модели смартфонов от Google, Pixel 8 и 8 Pro, получили уникальную функцию, которая стала одной из главных "фишек" новых устройств. Благодаря интеграции с искусственным интеллектом, смартфоны могут генерировать обои на основе текстового описания от пользователя.
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Эта функция была анонсирована компанией в мае на ежегодном мероприятии для разработчиков I/O. Суть ее заключается в том, что пользователь может задать определенную категорию или описание для обоев, и устройство автоматически создаст соответствующий рисунок.
Например, при выборе категории "Пейзаж мечты" и детального описания, такого как "Дом из растений цвета индиго", устройство создаст обои с изображением дома, окруженного зеленью и с элементами фиолетового цвета.
На данный момент нововведение доступно только для владельцев Pixel 8 и 8 Pro. Однако Google уже дала понять, что в планах компании - предоставить эту возможность и для других устройств в будущем.