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Mirakl
Joby Aviation запускает летные испытания своего нового летающего такси с участием пилотов
Joby Aviation начала пилотируемые летные испытания своего летающего такси S4, демонстрируя его возможности и делая шаг к получению сертификации от FAA.

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Joby Aviation, компания-разработчик в сфере электрических вертикальных летательных аппаратов (eVTOL), начала пилотируемые летные испытания своего новейшего продукта, летающего такси S4. Этот этап является частью процесса получения сертификации от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

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В рамках этих испытаний четыре летчика-испытателя взяли на вооружение S4, который оборудован шестью отклоняемыми воздушными винтами и крыльями, предназначенными для крейсерского полета. Первоначальные полеты проходили недалеко от земли, где пилоты демонстрировали способности аппарата к вертикальному взлету и полувертикальному полету.

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Главный летчик-испытатель компании, Джеймс Денхам, выразил свое восхищение новым летающим такси, отметив его простую и элегантную конструкцию, а также интуитивное управление. Это может стать первым шагом к будущему, в котором водители такси будут проходить летные тренинги.

#новости
Источник: ferra.ru
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