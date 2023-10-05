Вечером 4 октября пользователи устройств Xiaomi в России столкнулись с проблемами в работе умных устройств из-за сбоя на серверах компании. На следующий день появилась информация о том, что проблемы не затронули все устройства и регионы.

Весь вечер вчера российские пользователи устройств Xiaomi сталкивались с массовыми проблемами при попытках подключения к их "умным" устройствам. Причиной этому стал сбой в работе основных серверов компании. При попытке подключения через домен account.xiaomi.com пользователи видели ошибки 404 и позже 503.

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Основное приложение для управления устройствами, Mi Home, также не работало. В результате россияне, которые зависят от системы умного дома Xiaomi, остались без возможности управлять освещением и другими устройствами. Например, у сотрудника CNews робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro перестал ориентироваться в помещении из-за отсутствия доступа к карте, хотя его можно было включить вручную.

Однако не все устройства были затронуты этой проблемой. Как минимум, браслет Mi Band 5 у одного из пользователей продолжал работать в паре с Apple iPhone 13.

Тем временем, сервис мониторинга Downradar отмечает, что проблемы начались 4 октября в 20:00 по московскому времени. Большинство жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, но информация о сбоях приходила из разных регионов России.

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На утро следующего дня из Китая поступила информация, что некоторые устройства, такие как камеры и датчики дыма, температуры и влажности, продолжают работать. Это может указывать на то, что проблема связана исключительно с серверами, предназначенными для российского рынка.