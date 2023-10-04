Asus анонсировала игровой монитор ROG Swift Pro PG248QP с рекордной частотой обновления в 540 Гц в режиме разгона, 360 Гц без него

Asus готовит сюрприз для геймеров и киберспортсменов с новым игровым монитором ROG Swift Pro PG248QP. Главной особенностью этой модели является удивительная частота обновления в 540 Гц, но стоит отметить, что для достижения этой невероятной скорости вам придется использовать режим разгона. В режиме по умолчанию максимальная частота составляет 360 Гц, что все равно является впечатляющим показателем.

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Монитор обладает 24,1-дюймовой диагональю и разрешением FullHD. Он поддерживает технологии NVIDIA G-Sync, Reflex Analyzer и другие инновации.

Однако важно отметить, что для полноценного погружения в мир игр с частотой обновления 540 Гц ваш компьютер должен способен выдавать 540 кадров в секунду, что даже на мощных системах является непростой задачей.

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Но есть надежда, что с установкой менее требовательных графических настроек и использованием видеокарты уровня RTX 4090 можно достичь заветных 540 FPS и насладиться безупречным игровым опытом.