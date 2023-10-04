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Mirakl
Каждый второй ПК и каждый четвёртый ноутбук в России продаются без ОС"
В России растет популярность компьютеров и ноутбуков, продаваемых без предустановленных операционных систем.

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Продажи компьютеров и ноутбуков без предустановленных операционных систем (ОС) в России заметно увеличились, так каждый второй ПК и каждый четвёртый ноутбук продаются без установленной ОС. Это явление, наблюдаемое с начала 2023 года, связано с экономическими факторами и изменениями на рынке компьютерной техники.

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Согласно данным аналитиков, доля ноутбуков без предустановленной ОС увеличилась в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 47,1% на рынке. Аналогичная ситуация наблюдается и с настольными ПК, доля которых без установленной ОС составила более половины - 52%. Этот тренд может быть связан с экономией, так как такие устройства стоят дешевле, и покупатели могут сами устанавливать операционные системы. Это позволяет экономить примерно 20 тысяч рублей на каждом устройстве.

Сокращение продаж устройств с предустановленными ОС также может быть связано с нестабильностью политики Microsoft в России. Некоторые поставщики опасаются, что в будущем активация предустановленной Windows может прекратить работать, что может потребовать компенсации для покупателей. Поэтому ритейлеры предпочитают поставлять устройства без ОС.

Это явление напоминает ситуацию двадцать лет назад, когда многие компьютеры также продавались без ОС из-за высокой стоимости лицензий. Тогда пользователи сами устанавливали пиратские версии Windows или Linux. Теперь, с уходом Microsoft из России, этот тренд начинает вновь набирать обороты.

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Интересно, что доля Windows в компьютерах и ноутбуках также снижается, и пользователи всё чаще ищут альтернативные операционные системы.

#новости
Источник: habr.com
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