Россия планирует создать систему защищенных репозиториев для хранения исходного кода отечественных программных продуктов к 2027 году

Россия стремится создать систему защищенных репозиториев для хранения исходного кода отечественных программных продуктов. По информации АНО "Цифровая экономика", этот проект планируется реализовать к 2027 году.

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Инициатива предусматривает включение около 30% доверенных отечественных решений в систему до 2030 года. Доверенное программное обеспечение (ДПО) разрабатывается с учетом концепции жизненного цикла безопасной разработки. Критерии "доверенности" определяют ФСТЭК и ФСБ.

Согласно предложению АНО "Цифровая экономика", система защищенных репозиториев будет предназначена для разработки, тестирования, хранения, распространения, развития и технической поддержки отечественного ПО. Она также включает создание испытательных полигонов для проверки решений, включая доверенные программно-аппаратные комплексы.

Репозитории ДПО предоставят компаниям и организациям доступ к верифицированному и безопасному ПО, что позволит снизить риски, связанные с информационной безопасностью. На создание этой IT-инфраструктуры понадобится около 1 миллиарда рублей инвестиций, а стоимость всей системы до 2027 года может составить около 3 миллиардов рублей.

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Проект планируется осуществлять при поддержке Минцифры и бюджетного финансирования. Этот шаг поможет укрепить отечественную информационную безопасность и обеспечить доступ к надежному программному обеспечению для различных организаций и компаний.