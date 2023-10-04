«Кама» получила 36 тысяч предзаказов на электромобиль «Атом»

Российский производитель автомобилей "Кама" сообщил о получении 36 тысяч предзаказов на свой первый электромобиль, названный "Атом". Производство этого электрокара начнется в середине 2025 года.

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Компания начала прием предзаказов в июле этого года, и первая партия машин теперь забронирована. Покупатели, желающие приобрести "Атом", могли сделать предварительное бронирование и получить уникальный ключ для доступа в личный кабинет пользователя. Точная цена автомобиля пока не была оглашена, но ранее было заявлено, что она будет доступной для массового рынка. Стоимость бронирования составляла семь тысяч рублей.

Прототип "Атома" был представлен в мае 2023 года, и он обещает иметь запас хода около 500 км, разгон до 100 км/ч за 7-8 секунд и максимальную скорость 170 км/ч. В сентябре "Кама" начала испытания функциональной платформы для электромобиля, которые продлятся до середины 2024 года.

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Процесс производства "Атома" будет осуществляться на автозаводе "Москвич", соглашение о котором было подписано в августе.