Администрация TikTok начала тестировать платную версию сервиса, в которой пользователям не будут показывать рекламу,

Администрация популярного сервиса TikTok внедряет новую подписочную модель, которая предлагает пользователям отключить рекламу на платформе за $4,99 в месяц. Это решение было обнаружено в последней версии приложения, где в строках кода упоминается опция "Без рекламы" (Ad-free), предоставляемая пользователем наряду с бесплатной стандартной версией.

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На данный момент подробности о дополнительных преимуществах, которые могут предоставляться с такой подпиской, остаются неизвестными. Официальное объявление о запуске платной версии TikTok пока не сделано, и нововведение находится в стадии тестирования. По информации TechCrunch, тестирование проводится в англоязычных странах, но не в США. Стоимость подписки также может быть изменена, если она станет доступной для всех пользователей.

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Ранее TikTok внедрил TikTok Shop, платформу для размещения партнерских видеороликов, помеченных как рекламные контенты, в лентах пользователей. Этот шаг является частью стратегии монетизации сервиса.