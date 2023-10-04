Northrop Grumman отказалась строить космическую станцию по заявке НАСА

Космический гигант Northrop Grumman объявил о своем решении отказаться от участия в проекте строительства новой космической станции НАСА. Это произошло после того, как НАСА предоставила возможность четырем подрядчикам бороться за грант в размере $500 миллионов на строительство станции, призванной заменить стареющую Международную космическую станцию (МКС).

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Northrop Grumman, однако, решила пересмотреть свои планы и скорее всего будет взаимодействовать с компаниями Voyager Space и Airbus для создания коммерческой станции. Она, вероятно, предоставит грузоперевозочные услуги с использованием своего космического корабля Cygnus.

С другой стороны, Blue Origin, второй крупный участник конкурса, остается в неверном положении. Компания планировала построить низкоорбитальную станцию Orbital Reef, но источники указывают, что ее основатель Джефф Безос может сосредоточиться на других проектах, таких как лунный корабль и инфраструктура для базы на Луне. Кроме того, партнерство Blue Origin с Sierra Space по строительству Orbital Reef также под вопросом.

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НАСА остаются с двумя потенциальными претендентами - Axiom и Nanoracks, и есть возможность, что другие стартапы могут занять места, оставленные Northrop Grumman и, возможно, Blue Origin. Эти изменения не замедляют планы НАСА на создание новой космической станции, которая может заменить МКС и стать новой базой для исследований космоса и научных исследований.