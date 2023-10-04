NVIDIA представила «закон Хуанга», который говорит о том, что производительность графических процессоров в области искусственного интеллекта увеличивается с каждым годом

NVIDIA представила свой собственный "закон Хуанга", который объясняет впечатляющий рост производительности графических процессоров (GPU) в области искусственного интеллекта. За последние 10 лет мощность видеокарт компании увеличилась на порядок – в 1000 раз. Этот закон, названный в честь генерального директора NVIDIA, Дженсена Хуанга, утверждает, что инновации в программном обеспечении и архитектуре играют решающую роль в этом впечатляющем росте производительности.

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"Закон Хуанга" был впервые представлен Дженсеном Хуангом в 2018 году, когда он заметил, что процессоры компании стали в 25 раз быстрее за последние 5 лет, что значительно превышает прогнозы, основанные на "законе Мура". Дженсен Хуанг также высказывал мнение о том, что "закон Мура мёртв" и что цены на микрочипы будут расти.

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Новый "закон Хуанга" подчеркивает важность инноваций в области программного обеспечения и архитектуре как движущей силы захватывающего роста мощности видеокарт NVIDIA.