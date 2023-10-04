Google решила добавить в свою почтовую службу Gmail возможность реагировать на письма с помощью эмодзи

Google объявил о внедрении функции эмодзи-реакций в своей почтовой службе Gmail. Это улучшение позволит пользователям выражать свои эмоции и реакции на письма, аналогично тому, как это делается в Telegram и WhatsApp.

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В первую очередь, эта функция станет доступной для пользователей Android, а затем будет расширена на веб-версию Gmail для iOS в ближайшие месяцы.

С помощью новой функции пользователи могут выбирать эмодзи из меню, отображающегося после нажатия на улыбающийся смайлик, и отправлять их в качестве реакции на письма.

Некоторые эмодзи будут обладать особыми эффектами. Например, эмодзи в виде петарды 🎉 запустит анимацию на весь экран.

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Однако есть ограничения на использование эмодзи-реакций. Их нельзя будет применять в рабочих или учебных аккаунтах Gmail, а также в письмах, отправленных более чем 20 получателям или в групповых рассылках. Эти ограничения призваны поддерживать профессионализм и избегать злоупотреблений.