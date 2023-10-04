4 октября 2023 года СМИ Rambler&Co приняли участие во Всемирном дне поддержки людей с церебральным параличом, изменив свои логотипы на Доброшрифт

4 октября 2023 года, в честь Всемирного дня поддержки людей с церебральным параличом, медиаконгломерат Rambler&Co совершил символический жест, заменив свои корпоративные логотипы на уникальные символы, созданные настоящими художниками - людьми с церебральным параличом. Эта благородная инициатива напоминает о важности инклюзии и поддержки, а также подчеркивает солидарность с теми, кто сталкивается с вызовами, связанными с этим состоянием.

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Специальный шрифт, получивший название "Доброшрифт," был разработан на основе букв, созданных 33 талантливыми людьми, подопечными фонда "Подарок Ангелу." Неровные и уникальные буквы этого шрифта символизируют невероятное усердие и добросердечность тех, кто с церебральным параличом преодолевает трудности в повседневной жизни.

Это уже пятилетняя инициатива, и за это время фонд "Подарок Ангелу" помог более чем 8500 детям с церебральным параличом получить необходимую поддержку и развиваться. Благодаря щедрости множества компаний и частных лиц, которые поддерживают эту благородную инициативу, фонд смог сделать значимый вклад в улучшение жизни людей с ДЦП.

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Эта акция приурочена к Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечается ежегодно в первую среду октября. Она служит знаком солидарности и доброй воли к особенным людям, поддерживая их усилия и стремление преодолевать трудности.