Япония вложит в производителя микросхем Micron $1,3 млрд У компании планы амбициозные

Япония усиливает свои инвестиционные усилия в сфере производства микросхем, направляя дополнительные субсидии в размере около $1,3 миллиарда к американской компании Micron Technology. Завод Micron Technology расположен в префектуре Хиросима и станет центром современного полупроводникового производства в Японии.

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Компания Micron Technology активно планирует развивать свое присутствие в Японии и намерена инвестировать в бизнес на сумму до 500 миллиардов иен (примерно $4,3 миллиарда) в ближайшие годы. Эти инвестиции будут направлены на внедрение передовых машин с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), что является важным компонентом современного производства полупроводников.

Micron Technology также станет первой компанией в Японии, которая внедрит технологию EUV. Планируется начать массовое производство микросхем динамической памяти с произвольным доступом нового поколения в 2026 году.

Японские власти также выделяют существенные субсидии другим ключевым игрокам в сфере полупроводников. Это включает завод TSMC в префектуре Кумамото и отечественного чипмейкера Kioxia. Эти шаги позволяют Японии поддерживать и расширять свою роль в цепочке поставок полупроводников и укреплять позиции в растущей глобальной индустрии.

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Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура подчеркнул важность стратегических инвестиций в регионы с растущим спросом на полупроводники. Эти усилия помогут Японии оставаться конкурентоспособной в мировой микроэлектронной индустрии и обеспечат стабильное производство и поставки полупроводниковых продуктов.