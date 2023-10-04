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Microsoft обновляет свой облачный сервис OneDrive, интегрируя искусственный интеллект для более удобного и эффективного использования.
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В рамках этого обновления пользователи получат новый дизайн, персонализацию цветов папок, и улучшенную интеграцию с другими приложениями, включая Microsoft Teams и Outlook.
Одним из ключевых нововведений является раздел "Для вас", который предоставляет рекомендации по файлам, связанным с работой, независимо от их местоположения в OneDrive, Teams или других приложениях.
Кроме того, Microsoft планирует интегрировать систему искусственного интеллекта Copilot, которая будет предоставлять дайджесты изменений и комментариев к документам, учитывая их контекст и актуальность.
Эти усовершенствования сделают работу с документами и обмен информацией более удобными и продуктивными для пользователей OneDrive.