Samsung представила Galaxy Buds FE - бюджетный вариант беспроводных наушников по цене менее 100 долларов.





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Samsung анонсировала новую модель бюджетных беспроводных наушников, Galaxy Buds FE, стоимостью менее 100 долларов.

Эти наушники, созданные в рамках серий Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 FE, предлагают великолепное сочетание стиля и функциональности.Galaxy Buds FE имеют дизайн, схожий с оригинальными Galaxy Buds, и доступны в двух цветовых вариантах: Graphene и White.

Они оборудованы конструкцией "крылышко", которая обеспечивает надежную посадку в ушах пользователя.Каждый наушник оснащен односторонним динамиком, а также тремя микрофонами на каждой стороне для активного шумоподавления (ANC) и режима прозрачности, который позволяет слышать окружающие звуки без снятия наушников.

Основной акцент Galaxy Buds FE - на длительном времени работы. С зарядным футляром наушники обеспечивают до 30 часов непрерывного прослушивания. Без использования чехла каждый наушник может работать около 8,5 часов.

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Новые наушники будут доступны для покупки с 10 октября на официальном сайте Samsung и в крупных розничных магазинах. Galaxy Buds FE обещают стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет доступные по цене, но качественные беспроводные наушники с активным шумоподавлением.