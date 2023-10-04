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ИИ — новый инструмент в руках политических лидеров для манипуляции общественным мнением
Политические лидеры как минимум 16 стран, включая США, использовали технологию дипфейков для манипулирования общественным мнением

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 Доклад Freedom House: Искусственный интеллект — новый инструмент в руках политических лидеров для манипуляции общественным мнением

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В докладе организации Freedom House, опубликованном недавно, обнародована ограничительная тенденция в использовании искусственного интеллекта (ИИ) в политических целях. Согласно данным доклада, более чем 16 стран, включая Соединенные Штаты, стали активно использовать технологию дипфейков, основанную на генеративных алгоритмах ИИ, для манипулирования общественным мнением и усиления политических репрессий.

Дипфейки — это искусственно созданные медиа-контенты, включая видео и аудиозаписи, которые могут быть крайне реалистичными и порой практически неотличимыми от настоящих записей. Эти технологии могут быть использованы для создания фальшивых интервью, речей и событий, что делает их мощным инструментом для манипуляции информацией.

Основной вывод доклада заключается в том, что генеративный ИИ стал новейшим инструментом в руках политических деятелей и диктаторов для достижения своих целей. Примером такого использования является ситуация в Соединенных Штатах, где бывший президент Дональд Трамп и губернатор штата Флорида Рон ДеСантис использовали дипфейки для различных политических целей, включая манипуляции в ходе избирательных кампаний.

Согласно Freedom House, в 22 из 70 проанализированных стран существуют законодательные нормы, обязывающие социальные медиа-компании использовать искусственный интеллект для удаления контента, считаемого нежелательным государством. Эти законы обеспечивают более жесткую государственную цензуру и ограничивают свободу слова в интернете.

Кроме того, в докладе отмечается, что некоторые государственные структуры сотрудничают с частными компаниями, специализирующимися на создании пропаганды, которая генерируется с помощью искусственного интеллекта. Это включает в себя распространение фальшивых новостей и манипуляции общественным мнением с целью поддержания определенного политического режима.

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Этот доклад подчеркивает растущую роль искусственного интеллекта в информационных войнах и политических манипуляциях, а также необходимость разработки строгих правовых механизмов для борьбы с такими злоупотреблениями.

#новости
Источник: ferra.ru
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