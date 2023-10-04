ФСБ потребовала хранить данные о геолокации и платежах пользователей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России стремится расширить свои полномочия, предлагая изменения в законодательство, которые позволят ей получать дополнительные данные о пользователях из реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно предложенным изменениям, ФСБ хотела бы иметь доступ не только к текстовым сообщениям, но и к аудио- и видеозаписям пользователей, а также к информации о их геолокации и средствах оплаты.

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Это предложение обосновывается тем, что отсутствие обязанности хранить такие данные создает неоднозначность в правоприменительной практике и ухудшает эффективность оперативно-разыскной деятельности.

Согласно «закону Яровой», организаторы распространения информации уже обязаны хранить переписку пользователей в течение полугода, начиная с июля 2018 года. В реестр ОРИ уже внесено более 200 компаний, включая крупные платформы, такие как "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", а также финансовые институты, например, Сбербанк. Список организаций постоянно пополняется.

С сентября 2023 года начал действовать закон, обязывающий такси-сервисы, внесенные в реестр ОРИ, предоставлять спецслужбам "круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам" пользователей.

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Предложенные изменения в законодательстве вызывают обсуждение среди общественности, так как они могут затронуть вопросы приватности и безопасности данных пользователей.