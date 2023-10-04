Продажи автомобилей марки Lada в России с начала текущего года выросли на 96%, сообщили представители «АвтоВАЗа»

С начала 2023 года было реализовано более 242 тысяч новых автомобилей Lada. Только в сентябре этого года в России было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей данного бренда, что на 8,7% больше, чем в августе.

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Пресс-служба отметила, что модель Lada Vesta установила новый рекорд, продав в сентябре 7 301 автомобиль, превысив показатель марта 2022 года. Lada Granta также установила свой рекорд с начала производства в 2011 году, реализовав 19 913 автомобилей за сентябрь.

Помимо этого, модель Niva Legend показала лучшие результаты по продажам с 2014 года, с общим объемом продаж в 4070 единиц.

Однако, по данным "Автостата", за последний год популярность марки Lada немного снизилась. Если в сентябре 2022 года доля продаж легковых автомобилей Lada составляла около 40%, то в сентябре 2023 года этот показатель опустился до 32%.

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что санкции не оказывают значительного влияния на работу компании, хотя существуют второстепенные риски, которые "АвтоВАЗ" анализирует.

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Заметим, что в начале года у "АвтоВАЗа" возникли проблемы с лакокрасочными материалами, что привело к временному сокращению цветовой гаммы. Вместо шести-восьми цветов было выпущено автомобилей только в трех цветах.