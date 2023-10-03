В России нелегальные казино и букмекерские конторы прибегают к мошенническим схемам, вовлекая российских граждан в процесс отмывания украденных денег

Нелегальные казино и букмекерские конторы, действующие в России, становятся источником серьезной угрозы для информационной безопасности граждан. Как сообщило издание "Известия" 3 октября 2023 года, такие онлайн-платформы не только проводят незаконные азартные игры, но и втягивают российских граждан в схемы отмывания мошеннических денег.

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Информация о мошеннических действиях была раскрыта председателем правления некоммерческой организации "Мобильная карта" Еленой Шейкиной. По ее словам, подпольные казино и букмекеры часто используют так называемых "дропов" для перевода украденных средств. Это лица, чьи банковские счета становятся путем перемещения денег, полученных преступным путем.Для "дропов" существует две основные категории.

Первая включает граждан, которые умышленно передают свои платежные данные злоумышленникам за небольшую плату. Вторая - это граждане, чьи платежные данные были украдены и используются без их ведома для перевода преступных денег.

Елена Шейкина подчеркивает, что многие граждане, соглашаясь участвовать в подобных схемах, даже не осознают незаконность своих действий. Они искренне не знают, что становятся участниками мошенничества. В частности, многим пользователям предлагается сделать ставку на игорных сайтах, обещая "выиграть джекпот" или "получить бонус", и многие "попадаются" на эти уловки, перейдя по предложенным ссылкам.

Специалисты также отмечают, что наиболее популярными мошенническими схемами являются p2p-платежи и переводы через Систему быстрых платежей, но существуют и более сложные методы отмывания денег, включая использование сервисов для передачи чаевых.

Эти разоблачения подчеркивают важность бдительности среди российских граждан при совершении финансовых операций в сети и усиление контроля над действиями в онлайн-гемблинге и сфере букмекерства.

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