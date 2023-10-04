Nokia выпустила лимитированную версию не убиваемого смартфона XR21 в честь старта его европейской сборки

HMD Global, компания, стоящая за брендом Nokia, выпустила ограниченное издание смартфона Nokia XR21, чтобы отметить начало производства 5G-смартфонов в Европе, а именно в Венгрии.

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Лимитированная версия Nokia XR21 включает всего 50 устройств, из которых только 30 доступны для свободной продажи. Каждый из этих телефонов будет иметь уникальный номер в серии и будет поставляться в эксклюзивной упаковке цвета Frosted Platinum.

Напомним, что Nokia XR21 изначально была анонсирована в мае как не убиваемый смартфон, соответствующий военному стандарту защиты MIL-STD-810H и сертификации IP69K. Устройство оснащено 6,49-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также защитой Gorilla Glass Victus.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 695 и оснащен 64-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным ультра широкоугольным модулем.

Стоимость лимитированной версии Nokia XR21 составляет €699 в европейских странах, включая Германию, Францию и Австрию. Обычная версия Nokia XR21 в черном цвете будет доступна позже по цене €649.

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Этот релиз подчеркивает важность начала производства смартфонов в Европе и предоставляет потребителям возможность приобрести эксклюзивную версию популярной модели Nokia XR21.